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Кулеба выступает в Украинском доме в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

17 января 2024 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба выступает в Украинском доме в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал выступление в Украинском доме в Давосе. Оно происходит на мероприятии на полях Всемирного экономического форума.

Посмотреть прямой эфир с выступлением Дмитрия Кулебы в Давосе можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Выступление Кулебы в Давосе

Давосский форум — это международная экономическая встреча, к которой привлечены не только бизнесмены и представители большой экономики. Его посетили также лидеры разных стран мира и руководители международных организаций.

Сейчас там выступает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, на полях Всемирного экономического форума в Давосе, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница состоит в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Также мы писали, заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий на дискуссионной панели "Украинский дом" в Давосе заявил, что у руководства России есть несколько целей, которые оно ставит перед своими войсками на 2024 год. В частности, страна-агрессор планирует истощить и полностью уничтожить украинскую противовоздушную оборону, аэродромную сеть, истребители, а также снизить мощность предприятий военно-промышленного комплекса.

Дмитрий Кулеба
МИД
Украина
Давос
давос2024

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