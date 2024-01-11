Кулеба обсудил с главой МИД Эстонии замороженные активы РФ и вступление Украины в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Маргус Цахкна

Министр иностранных дел Украины встретился с главой Министерства иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Политики обсудили использование замороженных российских активов в пользу Украины и путь государства в НАТО и Евросоюз.

Об этом сообщил Маргус Цахкна.

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I cannot emphasize enough that #Estonian will stand firmly by #Ukraine !



И в том, что мой коллега @DmytroKuleba , що одними из наших приоритетов является восстановить Украину с русским фройденным assets & support 🇺🇦 on its path to NATO & EU 🇪🇺 #StandWithUkraine pic.twitter.com/bOfESjoK92 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 11, 2024

Встреча Кулебы и Цахкны

Эстонский министр выразил свою поддержку Украине и заявил, что балтийское государство будет продолжать помогать нашей стране. Политики обсудили восстановление Украины путем использования замороженных активов РФ и интеграцию государства в НАТО и ЕС.

"Я не могу не подчеркнуть, что Эстония будет твердо стоять на стороне Украины! Я сказал своему коллеге Дмитрию Кулебе, что одним из наших приоритетов является восстановление Украины с помощью замороженных российских активов и поддержка Украины на ее пути в НАТО и ЕС", — подчеркнул Цахкна.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.

Добавим, президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна будет предоставлять 0,25% оборонного бюджета для Украины до 2027 года. Он призывает к большей солидарности и поддержке Киева.