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Кулеба обговорив з главою МЗС Естонії заморожені активи РФ та вступ України в НАТО

11 січня 2024 15:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кулеба обговорив з главою МЗС Естонії заморожені активи РФ та вступ України в НАТО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна. Фото: Маргус Цахкна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр закордонних справ України зустрівся з главою Міністерства закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Політики обговорили використання заморожених російських активів на користь України та шлях держави до НАТО та Євросоюзу.

Про це повідомив Маргус Цахкна.

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Зустріч Кулеби та Цахкни

Естонський міністр висловив свою підтримку Україні та заявив, що балтійська держава продовжуватиме допомагати нашій країні. Політики обговорили відновлення України за допомогою використання заморожених активів РФ та інтеграцію держави в НАТО і ЄС.

"Я не можу не підкреслити, що Естонія твердо стоятиме на боці України! Я сказав своєму колезі Дмитрові Кулебі, що одним із наших пріоритетів є відновлення України за допомогою заморожених російських активів та підтримка України на її шляху до НАТО та ЄС", — наголосив Цахкна. 

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.

Додамо, президент Естонії Алар Каріс заявив, що його країна надаватиме 0,25 % оборонного бюджету для України до 2027 року. Він закликає до більшої солідарності та підтримки Києва.

Дмитро Кулеба
Європейський союз
НАТО
Естонія
МЗС
Україна
активи

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