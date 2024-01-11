Естонія надаватиме 0,25 % оборонного бюджету для України, — Каріс
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що його країна надаватиме 0,25 % оборонного бюджету для України до 2027 року. Він закликає до більшої солідарності та підтримки Києва.
Про це Алар Каріс сказав під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.
Допомога для України
"Результат цієї війни залежить від нашої здатності бути солідарними одне з одним і гарантувати довгострокову підтримку Україні. Ми повинні разом працювати в наших зусиллях. Послабити агресора санкціями, і нам потрібно впевнитися, що санкції не можна буде обійти. Агресор повинен бути ізольований політично", — сказав Каріс.
За його словами, Європейський Союз вже надав підтримку Україні на 85 млрд євро, однак цю допомоги потрібно продовжувати. Каріс наголосив, що Київ потребує більшого.
"На період з 2024 року по 2027 ми будемо надавати Україні 0,25% нашого оборонного бюджету. Ми закликаємо всіх інших надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть", — додав президент Естонії.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії. Він зустрінеться з високопосадовцями країни та проведе переговори.
Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Естонія підготувала понад 1 300 українських військових. Ця кількість становить приблизно шосту частину від кількості естонських солдатів, підготовлених за два роки.
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