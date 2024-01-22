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Буданов поделился подробностями о состоянии здоровья жены после отравления

22 января 2024 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Буданов поделился подробностями о состоянии здоровья жены после отравления
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, в каком состоянии находится жена Марианна. Известно, что ее отравили тяжелыми металлами.

О здоровье жены Кирилл Буданов рассказал в интервью Financial Times.

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"Она лечится, ей уже лучше", — рассказал глава ГУР.

Однако Буданов так и не ответил, кто именно был целью покушения — он или Марианна.

Что известно об отравлении жены главы ГУР Марианны Будановой

Напомним, что жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Женщина была госпитализирована.

Также мы сообщали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о начале расследования по отравлению своих сотрудников и жены руководителя ГУР Марианны Будановой. Позже в их организмах обнаружили мышьяк, который и стал причиной инцидента.

Добавим, что ГУР Минобороны Украины приняло все необходимые меры после отравления Марианны Будановой. По состоянию на 19 декабря 2023 года состояние жены Кирилла Буданова и других пострадавших сотрудников ГУР приемлемое, и они продолжали получать медицинскую помощь.

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