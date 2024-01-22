Буданов поділився подробицями про стан здоров'я дружини після отруєння

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: УП

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, в якому стані перебуває дружина Маріанна. Відомо, що її отруїли важкими металами.

Про здоров'я дружини Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Financial Times.

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"Вона лікується, їй уже краще", — розповів очільник ГУР.

Проте Буданов так і не відповів, хто саме був ціллю замаху — він чи Маріанна.

Що відомо про отруєння дружини очільника ГУР Маріанни Буданової

Нагадаємо, що дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Жінку було госпіталізовано.

Також ми повідомляли, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про початок розслідування щодо отруєння своїх співробітників та дружини керівника ГУР Маріанни Буданової. Пізніше в їх організмах виявили миш'як, який і став причиною інциденту.

Додамо, що ГУР Міноборони України вжило всіх необхідних заходів після отруєння Маріанни Буданової. Станом на 19 грудня 2023 року стан дружини Кирила Буданова та інших постраждалих співробітників ГУР прийнятний, і вони продовжували отримувати медичну допомогу.