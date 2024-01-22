Буданов заявив, що немає жодного доказу смерті Пригожина

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Фото: REUTERS

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що жодного доказу загибелі очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина немає. За його словами, не варто поспішати з висновками.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Financial Times.

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Буданов згадав авіакатастрофу в серпні торік, в якій, як повідомлялося, загинув Пригожин, і наголосив, що жодних доказів щодо смерті ватажка "вагнерівців" немає.

"Вагнер існує. Щодо Пригожина, я б не поспішав з висновками. Я не кажу, що він не мертвий або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий", — зазначив голова ГУР.

Що відомо про смерть Пригожина

Нагадаємо, у Росавіації повідомили, що на борту літака, який 23 серпня 2023 року впав у Тверській області РФ й належав власнику очільнику ПВК "Вагнер", перебував сам ватажок Євген Пригожин.

Також ми писали, що ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.

Додамо, що за даними видання The Wall Street Journal, вбивство Євгена Пригожина організував близький друг Володимира Путіна — секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев. Він попереджав Путіна про небезпеку Пригожина ще за рік до вбивства.