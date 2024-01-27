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Зеленський заявив, що Україна наблизилася до рішення конфіскувати активи РФ

27 січня 2024 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що Україна наблизилася до рішення конфіскувати активи РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відзначив результати комунікації з партнерами щодо російських активів. За його словами, країна наблизилася до рішення про їх конфіскацію.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Конфіскація російських активів

За словами глави держави, усі російські активи, які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від агресії окупантів. Зеленський наголосив, що вони повинні бути конфісковані. 

"І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлено найближчим часом. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості", — зазначив він.

Санкції проти Росії

Президент України заявив, що потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу проти РФ. Наразі він готується. До того ж мають бути нові кроки, щоб обмежити здатність обходити обмеження.

"Кожен прояв тиску на Росію — це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні — це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто бʼється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, щороку 27 січня в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Президент України Володимир Зеленський закликав пам'ятати та знати правду про страшну катастрофу.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Вона створюється як консультативно-дорадчий орган при главі держави.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський провів нараду щодо фінансової ситуації в України, роботи податкової та податкових надходжень. Під час неї було вирішено заснувати новий механізм комунікації з підприємцями.

Володимир Зеленський
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