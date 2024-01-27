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Зеленский заявил, что Украина приблизилась к решению конфисковать активы РФ

27 января 2024 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что Украина приблизилась к решению конфисковать активы РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский отметил результаты коммуникации с партнерами по российским активам. По его словам, страна приблизилась к решению об их конфискации.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Конфискация российских активов

По словам главы государства, все российские активы, имеющиеся в разных юрисдикциях и замороженные, должны работать для защиты от агрессии оккупантов. Зеленский подчеркнул, что они должны быть конфискованы.

"И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время. Спасибо каждому и каждой, кто помогает нам продвигать этот механизм восстановления справедливости", — отметил он.

Санкции против России

Президент Украины заявил, что требуется новый санкционный пакет Евросоюза против РФ. Сейчас он готовится. К тому же должны быть новые шаги, чтобы ограничить способность обходить ограничения.

"Каждое проявление давления на Россию — это приближение мира. Каждое проявление помощи Украине — это защита жизни. Я благодарен всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается, работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей!" — добавил Зеленский.

Напомним, ежегодно 27 января в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить и знать правду о страшной катастрофе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения. Она создается как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по финансовой ситуации в Украине, работе налоговой и налоговой выручки. Во время нее было решено учредить новый механизм коммуникации с предпринимателями.

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