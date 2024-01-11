Зеленский заявил, что пауза в войне только поможет России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: postimees.ee

Пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Эстонии.

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Пауза в войне с Россией

Зеленский подчеркнул, что пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне.

"Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с РФ или с кем-то еще. Эта пауза будет только помогать РФ. Почему? Потому что мы понимаем объемы – сколько чего они производят сегодня. Мы знаем, сколько они производят дронов, артиллерии в сутки. И мы видим, чего им не хватает, и что у них большой дефицит с дронами и с артиллерией. Большой дефицит. С ракетами тоже", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не случайно Россия постоянно осуществляет закупку дронов Shahed у Ирана, а также договаривается о поставках ракет.

Кроме того, оккупанты получили уже "более миллиона артиллерийских снарядов" от Северной Кореи, а также "некоторые ракеты".

"Дать паузу? Рискнуть? Дать два-три года России, она потом может переехать нас", — добавил Президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию. Там у него должна состояться встреча с чиновниками страны и переговоры.

Также мы писали, что 10 января Зеленский прибыл в Литву. Он провел встречу с президентом страны Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.