Зеленський відреагував на гучні заяви Трампа завершити війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучну заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні. За словами гаранта, Путін ніколи не зупинятиметься, а Трампу слід спочатку подумати, а потім говорити.

Про це Зеленський повідомив у Давосі.

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Зеленський сказав, що Дональд Трамп стверджує, що він здатний покласти край війні, зустрівшись із Путіним та Зеленським.

"Я не бачив цього відео, але, зважаючи на все, він виступав на конференції і заявив, що якщо Путін не припинить військові дії, Трамп збільшить постачання зброї Україні. У разі, якщо Україна відмовиться припинити бойові дії, він планує відкликати деякі ресурси", — каже Президент України.

Також Зеленський зазначив, що навіть якщо Трамп не підтримує українців, то в такому разі Дональд Трамп може припинити надавати допомогу, і Путін може здійснити окупацію через якийсь час.

"Виникає питання про те, які дії здійснить Трамп, якщо після України Росія нападе на країну-члена НАТО. Таким чином, Трамп розмірковує, що якщо не заморозити конфлікт і дозволити Путіну захопити всю Україну, він зупиниться. Але якщо Путін не зупиниться, якими є будуть кроки Дональда Трампа у США після цього?" — додав Зеленський.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп, який прагне знову обійняти посаду американського лідера, зробив заяву про війну в Україні. За його словами, він має відмінні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним і зможе домовитися з ним, щоб припинити бойові дії на території України.

Додамо, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році, ймовірно, буде кардинальна зміна політики Америки щодо низки ключових питань. Очікується, що Трамп переосмислить підхід США до конфлікту в Україні, перегляне торговельні зв'язки з Китаєм та роль країни в НАТО.