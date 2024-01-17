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Зеленский отреагировал на громкие заявления Трампа завершить войну в Украине

17 января 2024 18:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский отреагировал на громкие заявления Трампа завершить войну в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкие заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, завершить войну в Украине. По словам гаранта, Путин никогда не остановиться, а Трампу следует сначала подумать, а потом говорить.

Об этом Зеленский сообщил в Давосе.

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Зеленский сказал, что Дональд Трамп утверждает, что он способен положить конец войне, встретившись с Путиным и Зеленским. 

"Я не видел этого видео, но, судя по всему, он выступал на конференции и заявил, что если Путин не прекратит военные действия, Трамп увеличит поставки оружия Украине. В случае, если Украина откажется прекратить боевые действия, он планирует отозвать некоторые ресурсы", — говорит Президент Украины.

Также Зеленский указал, что даже если Трамп не поддерживает украинцев, то в таком случае Дональд Трамп может прекратить оказывать помощь, и Путин может осуществить оккупацию через некоторое время.

"Возникает вопрос о том, какие действия предпримет Трамп, если после Украины Россия нападет на страну-члена НАТО. Таким образом, Трамп рассуждает, что если не заморозить конфликт и позволить Путину захватить всю Украину, он остановится. Но если Путин не остановится, каковы будут шаги Дональда Трампа в США после этого", — добавил Зеленский.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп, стремящийся снова занять пост американского лидера, сделал заявление о войне в Украине. По его словам, у него отличные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и он сможет договориться с ним, чтобы прекратить боевые действия на территории Украины.

Добавим, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, вероятно, будет кардинальное изменение политики Америки по ряду ключевых вопросов. Ожидается, что Трамп переосмыслит подход США к конфликту в Украине, пересмотрит торговые связи с Китаем и роль страны в НАТО.

Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
Украина
Давос
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война в Украине
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