Зеленский рассказал об экономическом росте Украины на встрече руководителей крупного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский принял участие во встрече "Руководители крупного бизнеса — Украине" на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, он рассказал об экономическом росте страны, который в прошлом году превысил 5%.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча руководителей крупного бизнеса

Глава государства говорил об оптимистичных прогнозах по росту ВВП на 2024 год. Зеленский пригласил инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении. По его словам, это очень важно.

"Встретился и с руководством компании JP Morgan и крупнейшими международными инвесторами. Для нас важно привлечение частного капитала к восстановлению Украины. Надеемся, что JP Morgan поможет привлечь в украинскую экономику большое количество мировых инвесторов и корпораций", — добавил Зеленский.

Напомним, в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Также мы писали, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан передаст украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание лидера США Джо Байдена. Это касается войны в Украине, Америка хочет, чтобы ВСУ держали оборону, а не шли в наступление.

Добавим, сегодня, на второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе, перед его участниками выступит Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, планируется начать подготовку к встрече по реализации украинской Формулы мира.