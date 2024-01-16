Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Зеленский рассказал об экономическом росте Украины на встрече руководителей крупного бизнеса arrow

Зеленский рассказал об экономическом росте Украины на встрече руководителей крупного бизнеса

16 января 2024 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал об экономическом росте Украины на встрече руководителей крупного бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский принял участие во встрече "Руководители крупного бизнеса — Украине" на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, он рассказал об экономическом росте страны, который в прошлом году превысил 5%.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Встреча руководителей крупного бизнеса

Глава государства говорил об оптимистичных прогнозах по росту ВВП на 2024 год. Зеленский пригласил инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении. По его словам, это очень важно.

"Встретился и с руководством компании JP Morgan и крупнейшими международными инвесторами. Для нас важно привлечение частного капитала к восстановлению Украины. Надеемся, что JP Morgan поможет привлечь в украинскую экономику большое количество мировых инвесторов и корпораций", — добавил Зеленский.

Напомним, в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Также мы писали, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан передаст украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание лидера США Джо Байдена. Это касается войны в Украине, Америка хочет, чтобы ВСУ держали оборону, а не шли в наступление.

Добавим, сегодня, на второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе, перед его участниками выступит Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, планируется начать подготовку к встрече по реализации украинской Формулы мира.

Владимир Зеленский
Украина
Давос
экономика
бизнес
президент
давос2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме