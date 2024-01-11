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Зеленський розповів, чи були дискусії з Італією про початок переговорів із РФ

11 січня 2024 12:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський розповів, чи були дискусії з Італією про початок переговорів із РФ
Президент України Володимир Зеленський в Естонії Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не було жодних дискусій з Італії щодо старту мирних переговорів із Росією. Щодо бойових планів, гарант зазначив, що все вирішується в українських кабінетах.

Про це Зеленський повідомив у рамках виступу на брифінгу в Таллінні.

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Журналісти запитали Президента України про можливий тиск на Київ на тему мирних переговорів з Росією. Відповідаючи на це питання, Зеленський зазначив, що жодних дискусій не було.

"Жодних подібних переговорів у мене з Італією не було. На рівні лідерів, на рівні будь-яких лідерів. Щодо інших бойових планів — поки що все вирішується в кабінетах України", — сказав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув із візитом до Естонії. Він зустрінеться з керівництвом країни та проведе переговори.

Крім того, 10 січня Зеленський прибув до Литви. Він провів зустріч із президентом країни Гітанасом Науседою, де той з радістю повідомив про схвалення Литвою нового пакету військової допомоги вартістю 200 мільйонів євро.

Володимир Зеленський
Італія
переговори
Естонія
політики
війна в Україні
Росія

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