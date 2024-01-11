Зеленский рассказал, были ли дискуссии с Италией о начале переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не было никаких дискуссий с Италии о старте мирных переговоров с Россией. Что касается боевых планов, гарант указал, что все решается в украинских кабинетах.
Об этом Зеленский сообщил в рамках выступления на брифинге в Таллине.
Зеленский про переговоры с Россией
Журналисты задали Президенту Украины вопрос о возможном давлении на Киев по теме мирных переговоров с Россией. Отвечая на этот вопрос, Зеленский указал, что никаких дискуссий не было.
"Никаких подобных переговоров у меня с Италией не было. На уровне лидеров, на уровне любых лидеров. Что касается других боевых планов — пока все решается в кабинетах Украины", — сказал он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию. Он встретится с руководством страны и проведет переговоры.
Кроме того, 10 января Зеленский прибыл в Литву. Он провел встречу с президентом страны Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.
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