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Зеленский рассказал, были ли дискуссии с Италией о начале переговоров с РФ

11 января 2024 12:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский рассказал, были ли дискуссии с Италией о начале переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в Эстонии. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не было никаких дискуссий с Италии о старте мирных переговоров с Россией. Что касается боевых планов, гарант указал, что все решается в украинских кабинетах.

Об этом Зеленский сообщил в рамках выступления на брифинге в Таллине.

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Журналисты задали Президенту Украины вопрос о возможном давлении на Киев по теме мирных переговоров с Россией. Отвечая на этот вопрос, Зеленский указал, что никаких дискуссий не было.

"Никаких подобных переговоров у меня с Италией не было. На уровне лидеров, на уровне любых лидеров. Что касается других боевых планов — пока все решается в кабинетах Украины", — сказал он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию. Он встретится с руководством страны и проведет переговоры.

Кроме того, 10 января Зеленский прибыл в Литву. Он провел встречу с президентом страны Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.

Владимир Зеленский
Италия
переговоры
Эстония
политики
война в Украине
Россия

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