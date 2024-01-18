Зеленський обговорив з Макроном новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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"Дякую за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них", — йдеться у повідомленні.

Також лідери детально обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритети у наступному пакеті військової допомоги від Франції.

Зеленський наголосив, що важливо й надалі посилювати українську систему ППО.

Крім того, у розмові йшлося про початок підготовки Глобального саміту миру — щодо залучення якнайбільшого кола країн для участі в ньому.

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", — підсумував Президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що 12 січня Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Швейцарії у 2024 році Віолою Амхерд. Лідери обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 16 січня провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталося напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генштабів.