Зеленський назвав два фактори, які хоче отримати на шляху до НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У рамках візиту до Литви президент України Володимир Зеленський назвав два чинники, які хоче отримати на шляху до НАТО. За його словами, хочеться отримати систему оборони для своєї країни.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу.

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Президент України наголосив на важливості оборонних та політичних ініціатив з боку країн НАТО.

Президент зазначив, що щодо оборони, то Україні необхідне посилення ППО шляхом додаткових систем, здатних протистояти російським балістичним ракетам.

"У плані політики ми прагнемо того, щоб НАТО зробило хоча б один конкретний крок назустріч нам", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Литви. Він зустрінеться з низкою чиновників Вільнюса та обговорить співпрацю в галузі РЕБ та дронів, ситуацію з безпекою тощо.