Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В рамках визита в Литве, президент Украины Владимир Зеленский назвал два фактора, которые хочет получить на пути к НАТО. По его словам, хочется получить системы обороны для своей страны.

Об этом Зеленский сообщил в ходе брифинга.

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Президент Украины подчеркнул важность оборонительных и политических инициатив со стороны стран НАТО.

Президент указал, что касательно обороны, то Украине необходимо усиление ПВО за счет дополнительных систем, способных противостоять российским баллистическим ракетам.

"В плане политики мы стремимся к тому, чтобы НАТО предприняло хотя бы один конкретный шаг навстречу нам", — сказал Зеленский.

Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Литву. Он встретится с рядом чиновников Вильнюса и обсудит сотрудничество в области РЭБ и дронов, ситуацию с безопасностью и т.д.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с коллегой Гитанасом Науседой. В центре переговоров будет тема успеха Украины в войне против России.