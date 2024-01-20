Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: пресс-служба первой леди Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала восстановление больницы в Изюме Харьковской области. По ее словам, это произойдет уже в 2024 году.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью "Мы — Украина".

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Восстановление больницы в Изюме

По словам первой леди, один из проектов — это восстановление больницы в городе Изюм Харьковской области.

"Мы понимаем, что такое Изюм, — это большая рана на теле Украины. Изюмская больница почти полностью была разрушена и разграблена россиянами во время оккупации, но перед началом полномасштабного вторжения она ежегодно обслуживала 150 тысяч местного населения. То есть это опорная больница. Мы уже начали проектную документацию. Надеемся, что в 2024 году начнутся ремонтные работы", — добавила Зеленская.

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины и кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко приехал в Харьков. В городе он встретился с представителями региональных ассоциаций.

Также мы писали, что на пяти станциях метро Харькова открылся детский сад. В настоящее время там учатся около 400 детей.

Добавим, российские захватчики нанесли очередной удар из артиллерии по Купянску Харьковской области сегодня, 20 января. В городе разрушен жилой дом.