Залужний опублікував фото з очільником Генштабу ЗСУ на тлі чуток про своє звільнення

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із очільником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав спільне фото з очільником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

Відповідне фото Валерій Залужний оприлюднив у Facebook.

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Головнокомандувач оприлюднив лише фото, жодного підпису чи місця, де воно було зроблене, немає. Ймовірно таким чином Залужний відреагував на чутки про своє звільнення.

Натомість користувачі Facebook вибухнули коментарями під публікацією генерала. Так, під фото багато українців дякують та запевняють у своїй довірі та підтримці Залужного.

Скриншот коментаря під публікацією Залужного у Facebook

Скриншот коментаря під публікацією Залужного у Facebook

Скриншот коментаря під публікацією Залужного у Facebook

Скриншот коментаря під публікацією Залужного у Facebook

Скриншот коментаря під публікацією Залужного у Facebook

Чутки про звільнення Залужного

Нагадаємо, що 29 січня мережею почала ширитись інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Наразі офіційного підтвердження цим даним немає.

Також ми повідомляли, що колишній президент України Петро Порошенко відреагував на чутки про звільнення Залужного. За його словами, відставка Головнокомандувача ЗСУ, якщо це правда, лише розколе національну єдність і точно не зробить Україну сильнішою.

Додамо, що народна депутатка Мар'яна Безугла, яка виступає за відставку Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, вкотре розкритикувала його самого та генералітет. На тлі чуток про звільнення Головнокомандувача нардепка вдалася до звинувачень щодо зловживання алкоголем та шантажу.