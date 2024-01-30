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Залужный опубликовал фото с главой Генштаба ВСУ на фоне слухов о своем увольнении

30 января 2024 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Залужный опубликовал фото с главой Генштаба ВСУ на фоне слухов о своем увольнении
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с главой Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал совместное фото с главой Генерального штаба Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.

Соответствующее фото Валерий Залужный обнародовал в Facebook.

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Главнокомандующий обнародовал только фото, никакой подписи или места, где оно было сделано, нет. Вероятно, таким образом Залужный отреагировал на слухи о своем увольнении.

Пользователи Facebook взорвались комментариями под публикацией генерала. Так, под фото многие украинцы благодарят и уверяют в своем доверии и поддержке Залужного.

Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook
Скриншот комментария под публикацией Залужного в Facebook

Слухи об уходе Залужного

Напомним, что 29 января сетью начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. Пока официального подтверждения этим данным нет.

Также мы сообщали, что бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на слухи об увольнении Залужного. По его словам, отставка Главнокомандующего ВСУ, если это правда, только расколет национальное единство и точно не сделает Украину сильнее.

Добавим, что народный депутат Марьяна Безуглая, которая выступает за отставку Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в который раз раскритиковала его самого и генералитет. На фоне слухов об увольнении Главнокомандующего нардепка прибегла к обвинениям в злоупотреблении алкоголем и шантаже.

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