Штучний інтелект в Україні - хто користується і контролює

Штучний інтелект намалював ВРУ. Фото: з відкритих джерел

Штучний інтелект використовується людьми зі швидкістю світла і заполонив ніші, де раніше цінувалася праця людей та їхній креатив. Та новий і цікавий винахід вже непокоїть світ, в Європарламенті взялися говорити про контроль використання ШІ, не оминуть цю тему і на Економічному форумі в Давосі. Порушується питання і щодо впливу ШІ у російсько-українській війні.

В українському парламенті серйозно до цієї теми ще не підходили, але вже вбачають вплив ШІ на важливі суспільні сфери. Використовувати штучний інтелект почали навіть у медіа, хоча законодавство ще не знає, хто нестиме відповідальності за новини, написані не людиною.

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Про це все Новини.LIVE поговорило з головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним.

Використання штучного інтелекту у світі

"Як завжди, будь-який винахід створювався не як зброя масового ураження. Як застосувати ШІ — обирати людям. Що ми бачимо у світі — страйки сценаристів Голлівуду проти штучного інтелекту, бо без їхньої згоди ШІ опрацьовує їхній матеріал і створює нові сценарії, використовуючи без дозволу творчий потенціал людей. Стурбовані в Європарламенті питанням, як регулювати використання ШІ, щоб він не став основним механізмом дезінформаційної кампанії путінської Росії та Китаю. У сфері пропаганди ризики є", — сказав Юрчишин.

За його словами, Росія вже використовує ШІ у війні проти України, адже попри боротьбу на полі бою продовжується інформаційна війна. За словами Юрчишина, Росія створює фейкові документи, які неможливо розрізнити без вмінь та технологій.

Контроль штучного інтелекту в Україні

"Оскільки ми прагнемо стати членами ЄС, нам точно потрібно долучитися до напрацювань і дискусій у рамках цієї спільноти. В Комітеті із питань діджиталізації і цифровізації, в Міністерстві вже проговорювалися певні аспекти щодо застосування ШІ в Україні", — додав Юрчишин.

Малюнок штучного інтелекту. Фото: з відкритих джерел

За його словами, використовувати ШІ почали й українські медіа, особливо якщо потрібно зібрати ґрунтовну історичну довідку. ШІ має змогу швидко зібрати історичне підґрунтя будь-якого питання. Звісно, такі матеріали перевіряються редактором.

"Питання в тому, щоб гарантувати їх етичне використання. Тут весела історія, що і соціальні мережі не виписані в законодавстві про медіа і багато інших речей. Законодавство моментами повільніше, ніж технології. Потрібен системний підхід до протидії дезінформації", — зауважив Юрчишин.

Як намалював війну штучний інтелект. Фото: з відкритих джерел

Він підсумував, що Україні треба включатися в дискусію щодо меж і можливостей використання ШІ, щоб гарантувати громадянам достовірність джерел інформації.

Додамо, що використання ШІ стало дуже популярним у соціальних мережах і на телебаченні. Зокрема, за допомогою штучного інтелекту "95 квартал" згенерував виступ президента Зеленського у новорічну ніч. Спершу це було серйозне звернення, а потім жарти. Але такий виступ мав дуже реалістичний вигляд.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують ризики розвитку технологій у всьому світі. Там заявили, що майже 40% робочих місць можуть бути замінені штучним інтелектом.