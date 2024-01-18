Искусственный интеллект в Украине – кто пользуется и контролирует

Искусственный интеллект нарисовал ВРУ. Фото: из открытых источников

Искусственный интеллект используется людьми со скоростью света и заполонил ниши, где раньше ценился труд людей и их креатив. Но новое и интересное изобретение уже беспокоит мир, в Европарламенте принялись говорить о контроле использования ИИ, не минуют эту тему и на Экономическом форуме в Давосе. Поднимается вопрос о влиянии ИИ в российско-украинской войне.

В украинском парламенте серьезно к этой теме еще не подходили, но уже видят влияние ИИ на важные общественные сферы. Использовать искусственный интеллект начали даже в медиа, хотя законодательство еще не знает, кто будет нести ответственность за новости, написанные не человеком.

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Об этом все Новини.LIVE поговорило с главой Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным.

Использование искусственного интеллекта в мире

"Как всегда, любое изобретение создавалось не как оружие массового поражения. Как применить ИИ — выбирать людям. Что мы видим в мире — страйки сценаристов Голливуда против искусственного интеллекта, потому что без их согласия ИИ прорабатывает их материал и создает новые сценарии, используя без разрешения творческий потенциал людей. Обеспокоены в Европарламенте вопросом, как регулировать использование ИИ, чтобы он не стал основным механизмом дезинформационной кампании путинской России и Китая. В сфере пропаганды риски есть", — сказал Юрчишин.

По его словам, Россия уже использует ИИ в войне против Украины, ведь, несмотря на борьбу на поле боя, продолжается информационная война. По словам Юрчишина, Россия создает фейковые документы, которые невозможно различить без умений и технологий.

Контроль искусственного интеллекта в Украине

"Поскольку мы стремимся стать членами ЕС, нам точно нужно приобщиться к наработкам и дискуссиям в рамках этого сообщества. В Комитете по вопросам диджитализации и цифровизации, в Министерстве уже проговаривались определенные аспекты применения ИИ в Украине", — добавил Юрчишин.

Рисунок искусственного интеллекта. Фото: из открытых источников

По его словам, использовать ИИ начали и украинские медиа, особенно если нужно собрать обстоятельную историческую справку. ИИ имеет возможность быстро собрать историческую основу любого вопроса. Конечно, такие материалы проверяются редактором.

"Вопрос в том, чтобы гарантировать их нравственное использование. Здесь веселая история, что и социальные сети не выписаны в законодательстве о медиа и многих других вещах. Законодательство моментами медленнее, чем технологии. Нужен системный подход к противодействию дезинформации", — отметил Юрчишин.

Как нарисовал войну искусственный интеллект. Фото: из открытых источников

Он подытожил, что Украине нужно включаться в дискуссию о границах и возможностях использования ИИ, чтобы гарантировать гражданам достоверность источников информации.

Добавим, что использование ИИ стало очень популярным в социальных сетях и на телевидении. В частности, с помощью искусственного интеллекта "95 квартал" сгенерировал выступление президента Зеленского в новогоднюю ночь. Сначала это было серьезное обращение, а затем шутки. Выглядело такое выступление очень реалистично.

Напомним, в Международном валютном фонде прогнозируют риски развития технологий по всему миру. Там заявили, что около 40% рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.