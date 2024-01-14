Умеров предложил создать рабочую группу по выводу российских войск из Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинская Формула мира, которую предложил Президент Владимир Зеленский, уже объединила 83 страны мира. Также во время встречи он представил шестой пункт украинской Формулы мира по выводу войск РФ и предложил создать по этому поводу специальную рабочую группу.

Об этом он написал в своем Facebook.

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Детали встречи в Давосе 14 января

Умеров во время встречи презентовал шестой пункт Формулы мира, а именно "Выведение российских войск с территории Украины".

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи. Фото: facebook/rustemumerov.ua

"Подчеркнул, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий", — отметил глава Минобороны Украины.

Также украинский политик предложил создать Международную рабочую группу на уровне Министров обороны и Советников по национальной безопасности, чтобы совместными усилиями создать механизм вывода российских войск с территории Украины.

Заседание участников украинской Формулы мира. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Что известно о заседании участников украинской Формулы мира в Швейцарии

Напомним, сегодня, 14 января, в швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира 14 января.

В свою очередь Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку во время встречи в Давосе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Швейцарию. Эта поездка состоится завтра, 15 января.