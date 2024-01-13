Умеров назвал главные преимущества соглашения по безопасности с Великобританией

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Украина вместе с Великобританией подписали соглашение по оборонной сфере 12 января. В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о главных ее положениях.

Их он назвал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Подписание соглашения благодаря Президенту Украины

По его словам, визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака и подписание двустороннего соглашения в сфере безопасности является "огромным" результатом Президента Украины Владимира Зеленского.

"Он лично вел эти переговоры с Великобританией. Что касается ключевых положений или деталей. Во-первых, это долгосрочный договор военной помощи в течение 10 лет. В этом договоре также будет и поддержка проведения реформы в оборонной сфере", — объяснил Умеров.

Ключевые положения соглашения

Кроме того, Великобритания будет помогать Украине на пути вступления в НАТО. Умеров добавил, что такое соглашение является "практическим результатом" деклараций, которые озвучивались во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

"В-третьих, Великобритания будет помогать нам и дальше использовать экономические активы России, то есть замораживать эти активы России, которые находятся на территории Великобритании. В конце эта работа является усилением комплексного развития всех наших оборонных возможностей. Мы в этом соглашении будем работать и в области оборонных индустрий", — заверил министр.

Визит Риши Сунака в Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

В свою очередь глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что подписание с Владимиром Зеленским соглашения между странами по сотрудничеству в сфере безопасности является историческим днем. По его словам, такое соглашение будет закреплять поддержку, которую Британия будет оказывать Украине и дальше.

Также Владимир Зеленский заявил, что 12 января наступил тот день, когда "история Европы изменилась". Это произошло благодаря тому, что Украина и Великобритания заключили "беспрецедентное" соглашение о безопасности.