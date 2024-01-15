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В Давосе спецпредставитель США заверила Украину в поддержке американского народа

15 января 2024 21:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Давосе спецпредставитель США заверила Украину в поддержке американского народа
Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Фото: Al Drago/Bloomberg
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе сегодня, 15 января, заявила, что ее страна предана нашему государству. По ее словам, американский народ рядом с Украиной.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Мы преданы Украине, и ничего об Украине без Украины, и я, как вы знаете, хочу заверить украинский народ, что американский народ в Америке рядом с вами, даже если политика и демократия есть для вас, даже если это наша политика, а демократии могут быть очень сложными", — заверила Прицкер.

Об арестованных российских активах

Также спецпредставитель США отметила, что конфискация активов РФ будет требовать совместного решения всех государств, имеющих в собственности замороженные активы России в своих финучреждениях. Также, по ее словам, такой процесс потребует времени.

экономический форум в Давосе
Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение", — подчеркнула она.

Прицкер добавила, что это также нуждается в юридической базе.

"Но, на мой взгляд, считать, что это станет панацеей или произойдет очень быстро, неправильно", — сказала политический деятель.

Что известно об Украинском Доме в Давосе 15 января

Напомним, в Давосе проходит Украинский Дом, который является частью ежегодного Всемирного экономического форума. Среди присутствующих на дискуссионной панели в Швейцарии есть посол Украины в США Оксана Маркарова. Дипломат назвала главным вызовом для Украины получение финансовой и военной помощи от иностранных партнеров.

В свою очередь Оксана Маркарова высказала мнение относительно возможных переговоров между Украиной и Россией. По ее словам, диктатор РФ Владимир Путин не хочет мира.

Кроме того, аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева назвала причины неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины. По ее словам, одной из них было недостаточное количество оружия.

Отметим, что Украинский дом в швейцарском Давосе будет действовать до 18 января.

США
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