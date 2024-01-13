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Туск заявил, что не должно возникать никаких сомнений в приверженности Польше Украине

13 января 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Туск заявил, что не должно возникать никаких сомнений в приверженности Польше Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в мире не должно возникать сомнений в приверженности Польше Украине в войне против России. Он не позволит, чтобы в правительстве страны распространялись антиукраинские настроения.

Об этом он заявил в интервью TVN24.

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По словам польского премьера, он не поддерживает антиукраинские настроения и добавил, что ни у кого не должно даже возникать сомнений в поддержке Украины в защите от России.

"Когда речь идет о войне и нашей приверженности, как и всему западному миру, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений. Украина нуждается в помощи от нас и всего мира. Потому что на самом деле, пока Украина воюет с РФ, мы в относительной безопасности", — сказал Туск.

По его мнению, война России против Украины может продолжаться достаточно долго, потому что россияне перевели экономику своей страны на "военные рельсы".

"Европа должна ответить на этот вызов и инвестировать больше денег, чтобы покупать оружие и повышать обороноспособность Европы. Мы не можем делать вид, что ничего не происходит. В таком вопросе, как вооружение и поддержка Украины в войне, не может быть никаких колебаний", — подчеркнул он.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск прибудет с визитом в Киев 15 января. Это будет его первая поездка в Украину в должности премьера.

Также мы писали, что 4 января премьер Польши Дональд Туск выступил с заявлением о ситуации на польско-украинской границе. Он говорит, что сделает все, чтобы убедить польских перевозчиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.

Польша
Украина
война в Украине
Дональд Туск

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