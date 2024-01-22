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Туск заявив, що Київ та Варшава знайдуть вигоду для сільгоспвиробників

22 січня 2024 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Туск заявив, що Київ та Варшава знайдуть вигоду для сільгоспвиробників
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про дії Варшави та Києва для діяльності сільгоспвиробників та перевізників. За його словами, обидві країни знайдуть вигідний вихід з ситуації.

Про це Дональд Туск сказав на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем під час візиту до Києва, передає "Європейська правда".

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Вигода для сільгоспвиробників Польщі та України

"Я впевнений, що ми знайдемо вихід, який буде на користь польських та українських фермерів і виробників", — наголосив Туск.

Він зазначив, що Польща буде оцінювати існуючі моделі механізму верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії.

"Я з великим задоволенням отримав сьогодні інформацію про те, що вже готуються закони, які зроблять польських та українських перевізників рівними з точки зору європейського законодавства", – зазначив прем'єр Польщі.

За його словами, сторони відновлюють формат міжурядових консультацій, щоб уникнути непотрібного напруження чи конфлікту інтересів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва сьогодні, 22 січня. Це його перше офіційне відрядження в Україну на посаді прем'єра. 

Також ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який у понеділок з візитом прибув до Києва, заявив, що у відносинах між Україною та Польщею є конфлікти інтересів. Він наголосив, ці проблеми слід владнати якомога швидше. 

Додамо, Дональд Туск заявив, що Польща приєднається до декларації "Групи семи", яка працює над гарантіями безпеки для України. На його думку, це має мобілізувати демократичні держави задля підтримки нашої країни.

Польща
Київ
сільське господарство
Україна
Дональд Туск

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