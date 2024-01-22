Туск заявил, что Киев и Варшава найдут выгоду для сельхозпроизводителей

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о действиях Варшавы и Киева для деятельности сельхозпроизводителей и перевозчиков. По его словам, обе страны найдут выгодный выход из ситуации.

Об этом Дональд Туск сказал на брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время визита в Киев, передает "Европейская правда".

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Выгода для сельхозпроизводителей Польши и Украины

"Я уверен, что мы найдем выход, который будет в пользу польских и украинских фермеров и производителей", — подчеркнул Туск.

Он отметил, что Польша будет оценивать существующие модели механизма верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Еврокомиссии.

"Я с большим удовольствием получил сегодня информацию о том, что уже готовятся законы, которые сделают польских и украинских перевозчиков равными с точки зрения европейского законодательства", — отметил премьер Польши.

По его словам, стороны возобновляют формат межправительственных консультаций во избежание ненужного напряжения или конфликта интересов.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Киев сегодня, 22 января. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск, прибывший в понедельник с визитом в Киев, заявил, что в отношениях между Украиной и Польшей есть конфликты интересов. Он подчеркнул, эти проблемы следует устранить как можно скорее.

Добавим, Дональд Туск заявил, что Польша присоединится к декларации "Группы семи", работающей над гарантиями безопасности для Украины. По его мнению, это должно мобилизовать демократические государства для поддержки нашей страны.