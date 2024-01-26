Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Столтенберг призвал союзников с НАТО усилить финансовую поддержку Украины arrow

Столтенберг призвал союзников с НАТО усилить финансовую поддержку Украины

26 января 2024 20:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Столтенберг призвал союзников с НАТО усилить финансовую поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

Об этом руководитель Альянса заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО с участием премьер-министра Черногории Милойко Спаича, сообщает корреспондент Укринформа.

Читайте также:

Глава НАТО призвал поддерживать Украину

"Российская война против Украины приближается к отметке в два года. Я приветствую поддержку Черногории для Украины, включая широкий пакет помощи от НАТО. Но союзники по НАТО и Европейский Союз должны нарастить такую помощь и предоставлять даже большее финансирование для Украины в это критическое время", — сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что если президент Путин победит в Украине, реален риск, что он будет применять силу снова уже против других стран.

Генсек НАТО отметил, что Черногория играет важную роль в регионе Западных Балкан, стабильность которого стратегически важна для Североатлантического союза.

Черногория помогает сдерживать российскую агрессию

В этой связи Столтенберг поблагодарил Черногорию за участие ее военного контингента в боевых группах НАТО в Болгарии и Латвии. Он подчеркнул, что это помогает сдерживать российскую агрессию.

Столтенберг также обсудил с премьер-министром Черногории подготовку к следующему саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле текущего года.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь единственной страной, не одобрившей присоединение Швеции, является Венгрия.

Напомним, что последние разведывательные данные о возможностях России в производстве боеприпасов и наборе военнослужащих вызвали пересмотр взглядов и серию предупреждений со стороны стран-членов НАТО о необходимости готовиться к длительному конфликту. При этом многие считали, что возможности России ограничены.

Европейский союз
война
НАТО
Украина
Черногория
Йенс Столтенберг
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме