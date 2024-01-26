Столтенберг призвал союзников с НАТО усилить финансовую поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

Об этом руководитель Альянса заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО с участием премьер-министра Черногории Милойко Спаича, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Российская война против Украины приближается к отметке в два года. Я приветствую поддержку Черногории для Украины, включая широкий пакет помощи от НАТО. Но союзники по НАТО и Европейский Союз должны нарастить такую помощь и предоставлять даже большее финансирование для Украины в это критическое время", — сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что если президент Путин победит в Украине, реален риск, что он будет применять силу снова уже против других стран.

Генсек НАТО отметил, что Черногория играет важную роль в регионе Западных Балкан, стабильность которого стратегически важна для Североатлантического союза.

Черногория помогает сдерживать российскую агрессию

В этой связи Столтенберг поблагодарил Черногорию за участие ее военного контингента в боевых группах НАТО в Болгарии и Латвии. Он подчеркнул, что это помогает сдерживать российскую агрессию.