Столтенберг призвал союзников с НАТО усилить финансовую поддержку Украины
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.
Об этом руководитель Альянса заявил во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО с участием премьер-министра Черногории Милойко Спаича, сообщает корреспондент Укринформа.
Глава НАТО призвал поддерживать Украину
"Российская война против Украины приближается к отметке в два года. Я приветствую поддержку Черногории для Украины, включая широкий пакет помощи от НАТО. Но союзники по НАТО и Европейский Союз должны нарастить такую помощь и предоставлять даже большее финансирование для Украины в это критическое время", — сказал генсек НАТО.
При этом он отметил, что если президент Путин победит в Украине, реален риск, что он будет применять силу снова уже против других стран.
Генсек НАТО отметил, что Черногория играет важную роль в регионе Западных Балкан, стабильность которого стратегически важна для Североатлантического союза.
Черногория помогает сдерживать российскую агрессию
В этой связи Столтенберг поблагодарил Черногорию за участие ее военного контингента в боевых группах НАТО в Болгарии и Латвии. Он подчеркнул, что это помогает сдерживать российскую агрессию.
Столтенберг также обсудил с премьер-министром Черногории подготовку к следующему саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле текущего года.
Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь единственной страной, не одобрившей присоединение Швеции, является Венгрия.
Напомним, что последние разведывательные данные о возможностях России в производстве боеприпасов и наборе военнослужащих вызвали пересмотр взглядов и серию предупреждений со стороны стран-членов НАТО о необходимости готовиться к длительному конфликту. При этом многие считали, что возможности России ограничены.
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