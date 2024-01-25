День рождения президента – куда ездил Зеленский за год

Зеленский в командировке. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения 25 января. В этом году ему исполняется 46 лет. С началом полномасштабной войны он стал восприниматься украинцами иначе, прежде всего потому, что не убежал. И хотя все знают, что он на Банковой в столице, президент часто ездит по стране, даже в самые опасные участки фронта.

Где был Владимир Зеленский в течение 2023 года – в материале Новини.LIVE.

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Командировки Зеленского в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Первая командировка президента в 2023 году состоялась 11 января. Это была поездка во Львов для памяти украинских воинов. И хотя Львов во время полномасштабной войны воспринимается украинцами как территория глубокого тыла и там происходит максимальное количество событий, Львовщину Зеленский посещал не часто, только несколько раз.

Зеленский в Львове 11 января 2023 года. Фото: Львовская ОВА

Больше всех точек страны командировки Зеленского проходили на Донетчину, также часто он ездил на Запорожское, Харьковское и Херсонское направления.

Зеленский в Харьковской области. Фото: Офис Президента

Командировка Зеленского на Харьковское направление. Фото: Офис Президента

В Донецкую область, например, президент через год приехал около 10 раз. Это были направления Бахмута, Угледара, Марьинки…

Фронтовый участок в полосе обороны Угледар – Марьинка. Фото: Офис Президента

Поездка на Авдеевское направление была крайней командировкой президента в 2023 году. Соответствующее фото появилось на официальных страницах 29 декабря.

Зеленский в Авдеевке 29 декабря 2023 года. Фото: Скриншот

Кроме того, в течение года он был в Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Днепре и Житомире, Ровенской, Ивано-Франковской и Волынской.

Цели поездок разные – посетить раненых и госпиталях, наградить бойцов на позициях, увидеть своими глазами последствия вражеских обстрелов, провести совещания с властью на местах.

Зеленский в Ивано-Франковске. Фото: Associated Press

Что интересно, в своих поездках у президента даже появилась традиция – заезжать на заправки, чтобы выпить кофе и пообщаться с людьми.

Также Зеленский совершил ряд командировок за границу и мы точно знаем, что это тяжелая дипломатическая работа, а не отдых. Во время войны Владимир Зеленский ни дня не был в отпуске и не устраивал себе выходной. Вероятно, свой 46-й день рождения он встретит на работе.

Напомним, 22 января Президент поздравил украинцев с Днем Соборности. В этот день 105 лет назад на Софийской площади состоялось торжественное собрание, во время которого объединились УНР (Украинская Народная Республика) и ЗУНР (Западноукраинская Народная Республика).

В своем выступлении Зеленский анонсировал изменения в законодательстве по украинскому гражданству и территориям. Он вносит в ВРУ законопроект, позволяющий ввести институт множественного гражданства.