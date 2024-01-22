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Секрет престижного вчителя — відомий педагог поділився досвідом

22 січня 2024 03:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Секрет престижного вчителя — відомий педагог поділився досвідом
Учитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Фото: theukrainians.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Учитель української мови та літератури Артур Пройдаков, який став найкращим педагогом України 2021 року та одним із найкращих вчителів світу 2023 року, розповів, від чого залежить репутація педагога. Він також вказав на причину, чому молодь не хоче вчителювати.

Про це повідомляє 24 Канал

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Що впливає на престиж вчителя

"Якщо вчитель приходить на роботу й каже: "Держава про мене не дбає, міністр освіти нічого не робить, я нікому нічого не винен…", це впливає на репутацію вчителя загалом", — пояснив Пройдаков.

Він зазначив, що педагоги повинні мати відчуття своєї значущості й розуміти, що можуть впливати на життя класу. 

На думку вчителя, краще порекомендувати учням цікаву книгу, тему або автора, ніж намагатися примушувати їх вивчити всі правила. Він підкреслив, що педагоги повинні підходити до своєї роботи з позитивом, не скаржачись і не звинувачуючи нікого.

Чому українська молодь не йде вчителювати

Педагог також заначив, що наразі в Києві теж невистачає вчителів. Йдеться про математиків, хіміків, фізиків, адже ніхто не йде працювати за цією спеціальністю.

"Учителі точних наук зараз точно не у фаворі. Люди розуміють, що зі своїми математичними знаннями вони можуть перейти в ІТ чи інженерну справу, заробляти краще. З мовою, літературою трохи краще. Проблема — це затягнути молодь у вчителювання", — наголосив педагог.

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Нагадаємо, що Артур Пройдаков увійшов до списку 50 найкращих вчителів 2023 року за версією Global Teacher Prize. Також до цього переліку потрапила українська вчителька Людмила Таболіна.

Також ми повідомляли, що щоб заохотити до роботи в навчальних закладах молодих освітян, одеська мерія запроваджує премії. Відомо, що це будуть виплати на постійній основі. 

Додамо, що в 2024 році виплати освітянам підвищать на 21%. Загалом видатки бюджету на освіту у 2024 році сягнуть понад 170 мільярдів гривень, частину з яких спрямують на зарплати вчителям.

освіта
вчителі
робота
діти
Україна
люди
школа

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