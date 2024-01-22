Секрет престижного учителя — известный педагог поделился опытом
Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, ставший лучшим педагогом Украины в 2021 году и одним из лучших учителей мира в 2023 году, рассказал, от чего зависит репутация педагога. Он также указал на причину, почему молодежь не хочет учительствовать.
Об этом сообщает 24 Канал.
Что влияет на престиж учителя
"Если учитель приходит на работу и говорит: "Государство обо мне не заботится, министр образования ничего не делает, я никому ничего не должен...", это влияет на репутацию учителя в целом", — пояснил Пройдаков.
Он отметил, что педагоги должны обладать ощущением своей значимости и понимать, что могут влиять на жизнь класса.
По мнению учителя, лучше порекомендовать учащимся интересную книгу, тему или автора, чем пытаться заставлять их изучить все правила. Он подчеркнул, что педагоги должны подходить к своей работе с позитивом, не жалуясь и не обвиняя никого.
Почему украинская молодежь не идет учительствовать
Педагог также отметил, что сейчас в Киеве тоже не хватает учителей. Речь идет о математиках, химиках, физиках, ведь никто не идет работать по этой специальности.
"Учителя точных наук сейчас точно не в фаворе. Люди понимают, что со своими математическими знаниями они могут перейти в ІТ или инженерное дело, зарабатывать лучше. С языком, литературой получше. Проблема — это затянуть молодежь в учительство", — подчеркнул педагог.
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Напомним, что Артур Пройдаков вошел в список 50 лучших учителей 2023 года по версии Global Teacher Prize. Также в этот список попала украинская учительница Людмила Таболина.
Также мы сообщали, чтобы поощрить работу в учебных заведениях молодых педагогов, одесская мэрия вводит премии. Известно, что это будут выплаты на неизменной основе.
Добавим, что в 2024 году выплаты педагогам повысят на 21%. Всего расходы бюджета на образование в 2024 году составят более 170 миллиардов гривен, часть из которых направят на зарплаты учителям.
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