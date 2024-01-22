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Секрет престижного учителя — известный педагог поделился опытом

22 января 2024 03:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Секрет престижного учителя — известный педагог поделился опытом
Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Фото: theukrainians.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, ставший лучшим педагогом Украины в 2021 году и одним из лучших учителей мира в 2023 году, рассказал, от чего зависит репутация педагога. Он также указал на причину, почему молодежь не хочет учительствовать.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Что влияет на престиж учителя

"Если учитель приходит на работу и говорит: "Государство обо мне не заботится, министр образования ничего не делает, я никому ничего не должен...", это влияет на репутацию учителя в целом", — пояснил Пройдаков.

Он отметил, что педагоги должны обладать ощущением своей значимости и понимать, что могут влиять на жизнь класса.

По мнению учителя, лучше порекомендовать учащимся интересную книгу, тему или автора, чем пытаться заставлять их изучить все правила. Он подчеркнул, что педагоги должны подходить к своей работе с позитивом, не жалуясь и не обвиняя никого.

Почему украинская молодежь не идет учительствовать

Педагог также отметил, что сейчас в Киеве тоже не хватает учителей. Речь идет о математиках, химиках, физиках, ведь никто не идет работать по этой специальности.

"Учителя точных наук сейчас точно не в фаворе. Люди понимают, что со своими математическими знаниями они могут перейти в ІТ или инженерное дело, зарабатывать лучше. С языком, литературой получше. Проблема — это затянуть молодежь в учительство", — подчеркнул педагог.

Больше новостей об учителях в Украине

Напомним, что Артур Пройдаков вошел в список 50 лучших учителей 2023 года по версии Global Teacher Prize. Также в этот список попала украинская учительница Людмила Таболина.

Также мы сообщали, чтобы поощрить работу в учебных заведениях молодых педагогов, одесская мэрия вводит премии. Известно, что это будут выплаты на неизменной основе.

Добавим, что в 2024 году выплаты педагогам повысят на 21%. Всего расходы бюджета на образование в 2024 году составят более 170 миллиардов гривен, часть из которых направят на зарплаты учителям.

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