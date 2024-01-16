РФ не может провести ни одного успешного наступления, — шведский дипломат

Шведский дипломат Карл Бильдт. Фото: AFP

С весны 2022 года российские войска не провели ни одного успешного наступления. Запас большого количества техники и людей не означает победы.

Об этом заявил шведский дипломат Карл Бильдт на панели "Что будет если Украина проиграет" в рамках Deciding Your Tomorrow, организованной Фондом Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Бильдт заявил, что Россия не может провести ни одного успешного наступления весной 22. Бахмут — это не покорение страны, это разрушение.

"Да, они постоянно посылают танки на фронт, но это все равно не победа. Россия не побеждает. Удивительно, как развивается европейское общественное мнение. Посмотрите на цифры допросов, поддержка Украины все еще сильна", — говорит он.

Дипломат отметил, что есть проблемы с согласованием пакета помощи от Европы через Венгрию, но помощь в размере 50 млрд долларов должна быть.

"А если будет побеждать РФ, это приведет к дестабилизации западной Европы на годы вперед. США немного по-другому думают, но это из-за географии", — подчеркнул Бильдт.

Напомним, недавно Институт изучения войны заявил о новом наступлении России на Украину из-за благоприятных условий и даже назвал даты, в которые это может произойти. Однако военный эксперт Дмитрий Снегирев призывает не доверять этому источнику, называя такую новость дезинформацией украинского общества. Он описал ситуацию на фронте и назвал главную цель россиян во время зимне-весеннего наступления.