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РФ не може провести жодного успішного наступу, — шведський дипломат

16 січня 2024 12:57
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РФ не може провести жодного успішного наступу, — шведський дипломат
Шведський дипломат Карл Більдт. Фото: AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З весни 2022 року російські війська не провели жодного успішного наступу. Запас великої кількості техніки та людей не означає перемогу.

Про це заявив шведський дипломат Карл Більдт на панелі "Що буде якщо Україна програє" в рамках Deciding Your Tomorrow, яку організував Фонд Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE. 

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Більдт заявив, що Росія не може провести жодного успішного наступу із весни 22. Бахмут — це не покорення країни, це руйнація.

"Так, вони постійно надсилають танки на фронт, але це все одно не перемога. Росія не перемагає. Дивно, як розвивається європейська громадська думка. Подивіться на цифри допитів, підтримка України все ще сильна", — каже він. 

Дипломат зазначив, що є проблеми з погодженням пакета допомоги від Європи через Угорщину, але допомога у розмірі 50 млрд доларів має бути. 

"А якщо перемагатиме РФ, це призведе до дестабілізації західної Європи на роки вперед. США трошки по-іншому думають, але це певно через географію", — наголосив Більдт.

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни заявив про новий наступ Росії на Україну через сприятливі умови і навіть назвав дати, в які це може статися. Однак військовий експерт Дмитро Снєгирьов закликає не довіряти цьому джерелу, називаючи таку новину дезінформацією українського суспільства. Натомість він описав ситуацію на фронті та назвав головну ціль росіян під час зимово-весняного наступу. 

росіяни
Швеція
Давос
війна в Україні
Економічний форум
давос2024

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