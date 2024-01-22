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Принцкер утверждает, что РФ представляет угрозу США и Европе и призывает к действию

22 января 2024 09:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Принцкер утверждает, что РФ представляет угрозу США и Европе и призывает к действию
Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российская военная агрессия представляет угрозу не только для Украины, но также для Соединенных Штатов и Европы. При этом, это влияет на экономическую безопасность и на идеалы свободы и демократии, которые служат основой мирового порядка.

Об этом сообщил спецпредставитель по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в статье издания The Hill.

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По ее словам, цель войны, которую ведет Путин — восстановление авторитарной, коррумпированной империи в центре Европы, стремящейся подорвать как НАТО, так и Европейский Союз.

Прицкер также отметила, что благодаря поддержке США и сотрудничеству с более чем 50 мировыми союзниками и партнерами, украинские войска смогли выдержать атаки России, вернуть контроль над более чем половиной территории и значительно ослабить военную мощь Москвы.

Специальный представитель также указала, что американская поддержка помогла украинцам защитить свою страну и Европу, при этом модернизировав военно-промышленный комплекс США и повысив их готовность к различным ситуациям.

Она уверена, что экономическая помощь от США была столь же важна, как и военная поддержка.

Кроме того, она отметила, что комплексная поддержка США в области безопасности и экономики является фундаментом для помощи Украине.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высокая.

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