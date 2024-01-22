Принцкер стверджує, що РФ становить загрозу США та Європі та закликає до дії

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото: AFP

Російська військова агресія становить загрозу не лише для України, а й для Сполучених Штатів та Європи. При цьому це впливає на економічну безпеку та на ідеали свободи та демократії, які є основою світового порядку.

Про це повідомив спецпредставник з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у статті видання The Hill.

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За її словами, мета війни, яку веде Путін — відновлення авторитарної, корумпованої імперії в центрі Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз.

Прицкер також зазначила, що завдяки підтримці США та співпраці з більш ніж 50 світовими союзниками та партнерами, українські війська змогли витримати атаки Росії, повернути контроль над більш ніж половиною території та значно послабити військову міць Москви.

Спеціальний представник також зазначила, що американська підтримка допомогла українцям захистити свою країну та Європу, при цьому модернізувавши військово-промисловий комплекс США та підвищивши їхню готовність до різних ситуацій.

Вона впевнена, що економічна допомога від США була такою ж важливою, як і військова підтримка.

Крім того, вона наголосила, що комплексна підтримка США у галузі безпеки та економіки є фундаментом для допомоги Україні.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.