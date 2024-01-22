Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Люди arrow Принцкер стверджує, що РФ становить загрозу США та Європі та закликає до дії arrow

Принцкер стверджує, що РФ становить загрозу США та Європі та закликає до дії

22 січня 2024 09:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Принцкер стверджує, що РФ становить загрозу США та Європі та закликає до дії
Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російська військова агресія становить загрозу не лише для України, а й для Сполучених Штатів та Європи. При цьому це впливає на економічну безпеку та на ідеали свободи та демократії, які є основою світового порядку.

Про це повідомив спецпредставник з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у статті видання The Hill.

Читайте також:

Загроза Росії для Європи та США

За її словами, мета війни, яку веде Путін — відновлення авторитарної, корумпованої імперії в центрі Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз.

Прицкер також зазначила, що завдяки підтримці США та співпраці з більш ніж 50 світовими союзниками та партнерами, українські війська змогли витримати атаки Росії, повернути контроль над більш ніж половиною території та значно послабити військову міць Москви.

Спеціальний представник також зазначила, що американська підтримка допомогла українцям захистити свою країну та Європу, при цьому модернізувавши військово-промисловий комплекс США та підвищивши їхню готовність до різних ситуацій.

Вона впевнена, що економічна допомога від США була такою ж важливою, як і військова підтримка.

Крім того, вона наголосила, що комплексна підтримка США у галузі безпеки та економіки є фундаментом для допомоги Україні.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

США
напад
військова допомога
Європа
загрози
політики
економіка
небезпека
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі