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Оккупанты обстреляли более ста населенных пунктов, за террор будут отвечать, — обращение Зеленского

21 января 2024 21:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли более ста населенных пунктов, за террор будут отвечать, — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала этих суток произошло уже около 60 боев. В общей сложности российские оккупанты обстреляли более ста населенных пунктов.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Ситуация на фронте

По словам главы государства, наиболее интенсивные бои проходят на Авдеевском направлении, а также на Бахмутском, Марьинском, Купянском и Юге Украины.

"Было более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще — десятки авиационных и ракетные удары", — рассказал Зеленский.

Атаки российских оккупантов

За эти сутки враг обстрелял более ста населенных пунктов Украины в девяти областях. Зеленский отметил особо ожесточенные удары по Донецкой области.

В результате атак РФ есть раненые и погибшие.

Ответ за террор

Глава государства подчеркнул, что за весь этот террор Россия будет отвечать. По его словам, без решений Москвы о начале этой агрессии были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей.

"И поэтому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях. На индивидуальном — чтобы каждый военный преступник отвечал, каждый террорист. И на уровне всего государства-террориста — его активами и возможностями", — сказал Зеленский.

Он добавил, что РФ должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что граждане страны не могут позволить себе устать от войны. По его словам, сейчас важно защищать государство и поддерживать его функционирование.

Также мы писали, что Владимир Зеленский пока не видит необходимости мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины полмиллиона человек. Он отметил, что расходы на такое количество бойцов могут быть тяжелыми для государственного бюджета.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
обстрелы
оккупанты
президент

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