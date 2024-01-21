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Окупанти обстріляли понад сто населених пунктів, за терор відповідатимуть, — звернення Зеленського

21 січня 2024 21:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли понад сто населених пунктів, за терор відповідатимуть, — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку цієї доби відбулося вже близько 60 боїв. Загалом російські окупанти обстріляли понад сто населених пунктів.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Ситуація на фронті

За словами глави держави, найбільш інтенсивні бої відбуваються на Авдіївському напрямку, а також на Бахмутському, Мар'їнському, Куп'янському та Півдні України.

"Було більш ніж 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще — десятки авіаційних та ракетні удари", — розповів Зеленський.

Атаки російських окупантів

Протягом цієї доби ворог обстріляв понад сто населених пунктів України у дев'яти областях. Зеленський відзначив особливо жорстокі удари по Донецькій області.

Внаслідок атак РФ є поранені та загиблі.

Відповідь за терор

Глава держави наголосив, що за весь цей терор Росія буде відповідати. За його словами, без рішень Москви про початок цієї агресії були б живі зараз тисячі й тисячі людей.

"І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. На індивідуальному — щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста — її активами і можливостями", — сказав Зеленський.

Він додав, що РФ повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що громадяни країни не можуть собі дозволити втомитися від війни. За його словами, наразі важливо захищати державу та підтримувати її функціонування.

Також ми писали, що Володимир Зеленський наразі не бачить потреби мобілізувати до лав Збройних сил України пів мільйона людей. Він зазначив, що витрати на таку кількість бійців можуть бути заважкі для державного бюджету.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
обстріли
окупанти
президент

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