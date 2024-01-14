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Немчинов рассказал, в чем суть новой системы оплаты труда госслужащим

14 января 2024 11:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Немчинов рассказал, в чем суть новой системы оплаты труда госслужащим
Министр Кабмина Олег Немчинов. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине изменится система оплаты труда государственным чиновникам. Такие изменения утвердил соответствующим постановлением Кабинет Министров Украины — зарплата будет зависеть от классификации должности.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире "Ми Україна".

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"Поскольку государство нуждается в оптимизации расходов, эти нормы были имплементированы Министерством финансов в закон о государственном бюджете на 2024 год. И во исполнение этого закона Правительство утвердило два постановления", — сказал Немчинов.

По его словам, первая — о схеме оплаты труда, где указали новые должностные оклады на основе классификации должностей, а вторая — статья о сокращении предельной численности центральных органов исполнительной власти, территориальных подразделений, где, собственно, сейчас сокращается почти 20 тыс. вакансий.

Напомним, что в Украине с января 2024 изменятся правила в начислении заработной платы для государственных служащих. Также часть чиновников ожидает сокращение.

Также мы писали, что в Украине ожидается рост средней заработной платы в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в связи с этим.

Олег Немчинов
зарплаты
работа
государственные органы

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