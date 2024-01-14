Немчінов розповів, в чому суть нової системи оплати праці держслужбовцям

Міністр Кабміну Олег Немчінов. Фото: Укрінформ

В Україні зміниться система оплати праці державним посадовцям. Такі зміни затвердив відповідною постановою Кабінет Міністрів Україна — зарплата залежатиме від класифікації посади.

Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі Ми Україна.

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"Оскільки держава потребує оптимізації витрат, ці норми були імплементовані Міністерством фінансів до закону про державний бюджет на 2024 рік. І на виконання цього закону Уряд затвердив дві постанови", — сказав Немчінов.

За його словами, перша — про схему оплати праці де вказали нові посадові оклади на основі класифікації посад, а друга — стаття про скорочення граничної чисельності центральних органів виконавчої влади, територіальних підрозділів, де власне, зараз скорочується майже 20 тис. вакансій.

Нагадаємо, що в Україні з січня 2024 року зміняться правила у нарахуванні заробітної платні для державних службовців. Також частину чиновників чекає скорочення.

Також ми писали, що в Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024 році. Зокрема, відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.