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Немчінов розповів, в чому суть нової системи оплати праці держслужбовцям

14 січня 2024 11:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Немчінов розповів, в чому суть нової системи оплати праці держслужбовцям
Міністр Кабміну Олег Немчінов. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні зміниться система оплати праці державним посадовцям. Такі зміни затвердив відповідною постановою Кабінет Міністрів  Україна — зарплата залежатиме від класифікації посади.

Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі Ми Україна.

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"Оскільки держава потребує оптимізації витрат, ці норми були імплементовані Міністерством фінансів до закону про державний бюджет на 2024 рік. І на виконання цього закону Уряд затвердив дві постанови", — сказав Немчінов.

За його словами, перша — про схему оплати праці де вказали нові посадові оклади на основі класифікації посад, а друга — стаття про скорочення граничної чисельності центральних органів виконавчої влади, територіальних підрозділів, де власне, зараз скорочується майже 20 тис. вакансій.

Нагадаємо, що в Україні з січня 2024 року зміняться правила у нарахуванні заробітної платні для державних службовців. Також частину чиновників чекає скорочення.

Також ми писали, що в Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024 році. Зокрема, відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.

Олег Немчінов
зарплати
робота
державні органи

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