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Нардеп объяснила, почему Запад не может допустить поражения Украины

16 января 2024 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нардеп объяснила, почему Запад не может допустить поражения Украины
Народный депутат Леся Василенко. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина и ее союзники по сути уже победили. Наше государство стоит, несмотря на попытки россиян уничтожить его. Однако путь к окончательной победе еще предстоит пройти.

Об этом заявила народная депутат Украины Леся Василенко во время работы панели "Что будет если Украина проиграет", которая проходила в рамках проекта Deciding Your Tomorrow, организованного Фондом Пинчука, сообщила корреспондент Новини.LIVE.

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Украина уже победила

В работе панели приняли участие один из самых влиятельных авторов мира по версии Time Нил Фергюсон, народные депутаты Украины Егор Чернев, Леся Василенко и другие.

Модератором встречи был бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Участники обсудили сценарии развития событий в том случае, если Украина проигрывает войну против российских агрессоров.

В частности, нардепка Леся Василенко заявила, что Украина уже выиграла это противостояние.

"Украина и ее союзники действительно выиграли. Потому что Украина до сих пор держится, парламент и правительство и президент работают. Все они были избраны из-за свободных выборов. Мы держимся, но этот процесс победы продолжается", отметила она.

При этом она подчеркнула, что Украина нуждается в большем, чем имеет. Все это прописано в Формуле мира, предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что будет, если Украина проиграет

Также Василенко высказала предположение, что если Украина проиграет, то все соседние с ней страны станут буферными зонами.

"Хотят ли они, чтобы их инвестиции проиграли? Нет, конечно. Поэтому международное сообщество, которое хочет развивать мир, который бы базировался на свободах, оно не может позволить себе иметь кровь на руках", заявила нардеп.

Она отметила, что если будут разрешены геноциды и война, цивилизованные международные общины не смогут выжить.

Напоследок Василенко призвала Запад разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

Ранее мы рассказывали, что три комитета Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, возглавляемые республиканцами, опубликовали "План победы в Украине". Они подвергли критике администрацию президента Джо Байдена за недостаточную помощь Киеву. Республиканцы требуют от него решительных действий.

война
Украина
мир
народные депутаты
Россия
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