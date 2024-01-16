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Нардепка пояснила, чому Захід не може допустити поразки України

16 січня 2024 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нардепка пояснила, чому Захід не може допустити поразки України
Народна депутатка Леся Василенко. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна та її союзники по суті вже перемогли. Наша держава стоїть, не зважаючи на спроби росіян знищити її. Проте шлях до остатточної перемоги ще треба пройти.

Про це заявила народна депутатка України Леся Василенко під час роботи панелі "Що буде якщо Україна програє", що проходила в рамках проєкту Deciding Your Tomorrow, який організував Фонд Пінчука, повідомила кореспондент Новини.LIVE.

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Україна вже перемогла

У роботі панелі взяли участь один з найвпливовіших авторів світу за версією Time Ніл Ферґюсон, народні депутати України Єгор Чернєв, Леся Василенко та інші.

Модератором зустрічі був колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. Учасники обговорили сценарії розвитку подій у разі, якщо Україна програє війну проти російських агресорів.

Зокрема, нардепка Леся Василенко заявила, що Україна вже виграла це протистояння."

"Україна та її союзники насправді виграли. Бо Україна досі тримається, парламент та уряд і президент працюють. Всі вони були вибрані через вільні вибори. Ми тримаємось, але цей процес перемоги триває", — зазначила вона.

При цьому вона наголосила, що Україна потребує більшого, ніж має. Все це прописано у Формулі миру, яку запропонував Президент України Володимир Зеленський.

Що буде, якщо Україна програє

Також Василенко висловила припущення, що якщо Україна програє, всі сусідні з нею країни стануть буферними зонами.

"Чи хочуть вони, щоби їх інвестиції програли? Ні, звичайно. Тому міжнародна спільнота яка хоче розвивати світ, який би базувався на свободах, вона не може дозволити собі мати кров на руках", — заявила нардепка.

Вона зазначила, що якщо будуть дозволені геноциди та війні, цивілізовані міжнародні громади не зможуть вижити.

Наостанок Василенко закликала Захід дозволити Україні завдавати удари по військових обʼєктах на території Росії.

Раніше ми розповідали, що три комітети Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, які очолюють республіканці, опублікували "План перемоги в Україні". Вони розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу Києву. Республіканці вимагають від нього рішучих дій.

війна
Україна
світ
народні депутати
Росія
давос2024

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