Мобилизация депутатов в ряды ВСУ — Разумков рассказал, насколько это реально

Народный депутат Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

Сейчас сложно точно предположить, примут ли в Украине закон о мобилизации народных депутатов. Впрочем, подавляющему большинству политиков стоит поехать на фронт. Ведь те военные, которые вступили в качестве добровольцев в ряды ВСУ еще в начале вторжения не могут воевать вечно, им нужна замена.

Такое мнение высказал народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков в утреннем эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Что будет с мобилизацией депутатов в Украине

"Я не знаю, как будет с мобилизацией. А вот стоит ли большей части моих коллег уехать на фронт — сто процентов. И это не с политической точки зрения, не с точки зрения пиара", — резюмировал Разумков.

По словам политика, война в Украине затяжная, так что военным на фронте необходима замена. Особенно это касается тех, кто еще в начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил.

"Это предложение тех, кто напрямую воюет на фронте. Они говорят: смотрите, мы пришли добровольцами, а стали рабами. Человек не может воевать вечно. Он должен понимать, когда у него завершится этот срок", — добавил Разумков.

Напомним, что Министерство обороны предлагает изменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".

Ранее военный аналитик Евгений Дикий заявил, что Украина должна была провести масштабную мобилизацию еще до сентября 2022 года и таким образом опередить этот процесс в РФ. Теперь же, если хотим закончить войну, должны создать численное преимущество над врагом, а без масштабной мобилизации сделать это невозможно.