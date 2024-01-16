Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Мобилизация депутатов в ряды ВСУ — Разумков рассказал, насколько это реально arrow

Мобилизация депутатов в ряды ВСУ — Разумков рассказал, насколько это реально

16 января 2024 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация депутатов в ряды ВСУ — Разумков рассказал, насколько это реально
Народный депутат Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сейчас сложно точно предположить, примут ли в Украине закон о мобилизации народных депутатов. Впрочем, подавляющему большинству политиков стоит поехать на фронт. Ведь те военные, которые вступили в качестве добровольцев в ряды ВСУ еще в начале вторжения не могут воевать вечно, им нужна замена.

Такое мнение высказал народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков в утреннем эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Что будет с мобилизацией депутатов в Украине

"Я не знаю, как будет с мобилизацией. А вот стоит ли большей части моих коллег уехать на фронт — сто процентов. И это не с политической точки зрения, не с точки зрения пиара", — резюмировал Разумков.

По словам политика, война в Украине затяжная, так что военным на фронте необходима замена. Особенно это касается тех, кто еще в начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил.

"Это предложение тех, кто напрямую воюет на фронте. Они говорят: смотрите, мы пришли добровольцами, а стали рабами. Человек не может воевать вечно. Он должен понимать, когда у него завершится этот срок", — добавил Разумков.

Напомним, что Министерство обороны предлагает изменить категории бронирования чиновников. То есть предлагается бронировать только госслужащих категории "А".

Ранее военный аналитик Евгений Дикий заявил, что Украина должна была провести масштабную мобилизацию еще до сентября 2022 года и таким образом опередить этот процесс в РФ. Теперь же, если хотим закончить войну, должны создать численное преимущество над врагом, а без масштабной мобилизации сделать это невозможно.

Дмитрий Разумков
война
Украина
политики
мобилизация
народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

Актуальное по теме