Мобілізація депутатів до лав ЗСУ — Разумков розповів, наскільки це реально

Народний депутат Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE

Наразі складно точно припустити, чи ухвалять в Україні закон про мобілізацію народних депутатів. Втім, переважній більшості політиків таки варто поїхати на фронт. Адже, ті військові, які вступили як добровольці до лав ЗСУ ще на початку вторгнення, не можуть воювати вічно, їм потрібна заміна.

Таку думку висловив народний депутат від партії "Розумна політика" Дмитро Разумков у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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"Я не знаю як буде з мобілізацією. А от чи варто більшій частині моїх колег поїхати на фронт — сто відсотків. І це не з політичної точки зору, не з точки зору піару", — резюмував Разумков.

За словами політика, війна в Україні затяжна, тож військовим на фронті необхідна заміна. Особливо це стосується тих, хто ще на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Збройних Сил.

"Це пропозиція тих, хто безпосередньо воюють на фронті. Вони кажуть: дивіться, ми прийшли добровольцями, а стали рабами. Людина не може воювати вічно. Вона повинна розуміти, коли в неї завершиться цей термін", — додав Разумков.

Нагадаємо, що Міністерство оборони пропонує змінити категорії бронювання урядовців. Тобто пропонується бронювати лише держслужбовців категорії "А".

Раніше військовий аналітик Євген Дикий заявив, що Україна повинна була провести масштабну мобілізацію ще до вересня 2022 року і таким чином випередити цей процес в РФ. Тепер же, якщо хочемо закінчити війну, — маємо створити чисельну перевагу над ворогом, а без масштабної мобілізації зробити це неможливо.