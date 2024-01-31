Лубинец заявил, что сегодняшний обмен пленными далеко не последний для Украины
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал сегодняшний 50-й обмен военнопленными между Украиной и РФ, когда домой удалось вернуть 207 украинцев. По его словам, этот обмен далеко не последний.
Об этом он заявил на украинской неделе в Вашингтоне, передает корреспондент Новини.LIVE.
Лубинец отреагировал на обмен пленными
"Задача стоит вернуть абсолютно всех. Мы точно не будем останавливаться и будем дальше искать варианты возвращения наших героев и героинь домой", — сказал Дмитрий Лубинец.
50-й обмен военнопленными между Украиной и РФ — последние новости
Напомним, сегодня, в последний день января, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 207 бойцов ВСУ. На обмен отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: По его словам, Украина умеет добиваться своего, что подтверждает возвращение украинских защитников.
Кроме того Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией. По словам омбудсмена, в переговорах с РФ произошли определенные положительные сдвиги.
Читайте Новини.LIVE!