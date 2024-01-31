Лубинец заявил, что сегодняшний обмен пленными далеко не последний для Украины

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец на украинской неделе в Вашингтоне. Фото: скриншот

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал сегодняшний 50-й обмен военнопленными между Украиной и РФ, когда домой удалось вернуть 207 украинцев. По его словам, этот обмен далеко не последний.

Об этом он заявил на украинской неделе в Вашингтоне, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Задача стоит вернуть абсолютно всех. Мы точно не будем останавливаться и будем дальше искать варианты возвращения наших героев и героинь домой", — сказал Дмитрий Лубинец.

50-й обмен военнопленными между Украиной и РФ — последние новости

Освобожденные украинские бойцы. Источник: Владимир Зеленский

Напомним, сегодня, в последний день января, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 207 бойцов ВСУ. На обмен отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский: По его словам, Украина умеет добиваться своего, что подтверждает возвращение украинских защитников.

Кроме того Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией. По словам омбудсмена, в переговорах с РФ произошли определенные положительные сдвиги.