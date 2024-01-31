Лубінець заявив, що сьогоднішній обмін полоненими далеко не останній для України

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець на українському тижні у Вашингтоні. Фото: скриншот

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував сьогоднішній 50-й обмін військовополоненими між Україною та РФ, коли додому вдалося повернути 207 українців. За його словами, цей обмін — далеко не останній.

Про це він заявив на українському тижні у Вашингтоні, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Лубінець відреагував на обмін полоненими

"Задача стоїть повернути абсолютно всіх. Ми точно не будемо зупинятися, і будемо далі шукати варіанти повернення наших героїв та героїнь додому", — сказав Дмитро Лубінець.

50-й обмін військовополоненими між Україною та РФ — останні новини

Звільнені українські бійці. Джерело: Володимир Зеленський

Нагадаємо, що сьогодні, в останній день січня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 207 бійців ЗСУ. На обмін відреагував Президент України Володимир Зеленський: за його словами, Україна вміє досягати свого, що підтверджує сьогоднішнє повернення українських оборонців.

Крім того Дмитро Лубинець заявив, що найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. За словами омбудсмана, у переговорах з РФ відбулися певні позитивні зрушення.