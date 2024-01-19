Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Кулеба заявил, что Украина предлагает Западу лучшую сделку в мире — о чем идет речь arrow

Кулеба заявил, что Украина предлагает Западу лучшую сделку в мире — о чем идет речь

19 января 2024 22:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кулеба заявил, что Украина предлагает Западу лучшую сделку в мире — о чем идет речь
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: ЕРА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно выразил мнение о том, что война с Россией может быть разрешена при условии, что Украина получит необходимые ресурсы. При этом он указал, что Украина предлагает Западу лучшую сделку в мире.

Об этом Кулеба сообщил в рамках выступления на Bloomberg Surveillance в Давосе.

Читайте также:

Украина сделала Западу лучшую сделку в мире

Министр подчеркнул потребность страны в финансовой и военной поддержке. Кулеба описал это как "лучшую сделку в мире", отметив, что таким образом другие нации не рискуют жизнями своих военнослужащих.

"Мы предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, даете нам оружие и деньги, а мы закончим работу", — говорит он.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине сейчас идет работа над диалогом нашей страны с Китаем. Целью является организация телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем Компартии Китая Си Цзиньпинем.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что больше обеспокоен ведением политики будущего президента США, чем его именем. Он подчеркнул, что Украина будет работать с любым президентом.

Дмитрий Кулеба
оружие
МИД
Украина
Давос
война в Украине
Россия
Экономический форум
давос2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме