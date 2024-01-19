Кулеба заявил, что Украина предлагает Западу лучшую сделку в мире — о чем идет речь

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно выразил мнение о том, что война с Россией может быть разрешена при условии, что Украина получит необходимые ресурсы. При этом он указал, что Украина предлагает Западу лучшую сделку в мире.

Об этом Кулеба сообщил в рамках выступления на Bloomberg Surveillance в Давосе.

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Министр подчеркнул потребность страны в финансовой и военной поддержке. Кулеба описал это как "лучшую сделку в мире", отметив, что таким образом другие нации не рискуют жизнями своих военнослужащих.

"Мы предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, даете нам оружие и деньги, а мы закончим работу", — говорит он.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине сейчас идет работа над диалогом нашей страны с Китаем. Целью является организация телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем Компартии Китая Си Цзиньпинем.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что больше обеспокоен ведением политики будущего президента США, чем его именем. Он подчеркнул, что Украина будет работать с любым президентом.