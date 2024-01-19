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Кулеба заявив, що Україна пропонує Заходу найкращу угоду у світі — про що йдеться

19 січня 2024 22:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба заявив, що Україна пропонує Заходу найкращу угоду у світі — про що йдеться
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: ЄРА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно висловив думку про те, що війна з Росією може бути вирішена за умови, що Україна отримає необхідні ресурси. При цьому він зазначив, що Україна пропонує Заходу найкращу угоду в світі.

Про це Кулеба повідомив у рамках виступу на Bloomberg Surveillance у Давосі.

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Міністр наголосив на потребі країни у фінансовій та військовій підтримці. Кулеба описав це як "найкращу угоду у світі", зазначивши, що таким чином інші нації не ризикують життям своїх військовослужбовців.

"Ми пропонуємо вам найкращу угоду в світі: ви не жертвуєте своїми солдатами, даєте нам зброю та гроші, а ми закінчимо роботу", — каже він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні зараз триває робота над діалогом нашої країни з Китаєм. Метою є організація телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського із держсекретарем Компартії Китаю Сі Цзіньпінем.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що більше стурбований веденням політики майбутнього президента США, ніж його ім'ям. Він наголосив, що Україна працюватиме з будь-яким президентом.

Дмитро Кулеба
зброя
МЗС
Україна
Давос
війна в Україні
Росія
Економічний форум
давос2024

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