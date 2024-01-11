Кулеба и Ермак встретятся с главой МИД Венгрии — главная тема переговоров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Thierry Monasse

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует провести переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто В беседе также участвует руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии для ТСН.

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Как сообщил Олег Николенко, встреча запланирована на 29 января в Ужгороде.

"Это будет продолжение последних политических общений между странами", — отметил он.

Николенко подчеркнул, что основной задачей переговоров будет организация встречи между президентом Украины, Владимиром Зеленским, и премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном.

Также он указал, что цель этой встречи — продвижение ключевых решений для Украины в Европейском Союзе и укрепление двусторонних связей.

Напомним, ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить для Украины пакет помощи на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Венгерский премьер Виктор Орбан никак не хочет уступить и проголосовать "за".

Также мы писали, что Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.

Кроме того, Орбан заявил, что Европейский союз на саммите, который состоится в начале 2024 года, может обойти вето Будапешта о помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета. Тогда ЕС будет повторно голосовать за выделение 50 млрд евро для Киева.